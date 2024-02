Ścieżki na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 17 - 18 lutego? TOP 10 tras

W woj. wielkopolskim jest wiele ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić przyjaciół i wspólnie odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer po woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 20% do 35%. W niedzielę 18 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 2°C do 5°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Początek trasy: Buk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania spaceru: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m KaPe poleca tę trasę na spacer

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Kazimierskich Spichlerzy Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,16 km

Czas trwania spaceru: 30 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 354 m

Suma zejść: 323 m KazimierzDolny poleca tę trasę Trasa prosta, płaska, można ją pokonać pieszo lub rowerem. Z powodzeniem możemy zabrać ze sobą małe dzieci.

Kazimierskie Spichlerze zbudowa wzdłuż Wisły na przełomie XVI i XVII wieku, jako magazyny handlowe w czasach gdy, żegluga rzeczna kwitła a Kazimierz przeżywał gospodarczy Renesans.

Z rynku kierujemy się z biegiem Wisły ul. Puławską aż do jej końca, gdzie wchodzimy na bulwa wiślany i kierując się w górę Wisły na 3-kilometrowy spacer, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie tylko bogato zdobione kazimierskie spichlerze, ale także przepiękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i całego Miasteczka. Powrót na rynek willową ulicą Krakowską.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Polinka - Zacisze Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,37 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 184 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 963 m Spacerowiczom trasę poleca Wielogorski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Oborniki Śląskie - Ligota Piękna Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,27 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podejść: 748 m

Suma zejść: 865 m Darzbor poleca tę trasę Z Obornik Śląskich przez Lasy Wilczyńskie, Ozorowice, Strzeszów do Ligoty Pięknej. Trasę zakończyłem w rejonie budowy trasy szybkiego ruchu. Nie wiadomo, czy po zakończonej budowie będzie można tędy przejść do Ligoty Pięknej.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka po zakamarkach Parku Narodowego Borów Tucholskich Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,29 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 1 061 m

Suma zejść: 1 050 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Na terenie obu obszarów jest w sumie 48 akwenów, które zobaczyć można z różnych perspektyw. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka z leśnictwa Bartków (gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Solankowa trasa rekreacyjna Początek trasy: Przedecz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,17 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 13 m

Suma zejść: 18 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wssz Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Opoczno Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Max_c74 poleca tę trasę na spacer

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Zielonka koło Warszawy Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 984 m

Suma zejść: 1 005 m Spacerowiczom trasę poleca Mirek178 Bardzo intensywny i sentymentalny nieco spacer.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Morysin - dawne włości Potockich Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Spacerowiczom trasę poleca Szymek84 Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru.

Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak bunkrów Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,12 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 47 m Trasę dla spacerowiczów poleca Powiat_Siemiatycze

Szlak rozpoczyna się przy przystanku PKS i prowadzi na północny-wschód poprzez młody las sosnowy na skraju którego znajdują się mogiły mieszkańców Słoch Annopolskich zamordowanych w 1941 roku. Piaszczysta droga prowadzi do skrzyżowania szos w pobliży zajazdu "Kmicic" (4 km). Z tąd podążamy szosą w kierunku Mielnika. Po drodze natrafiamy na pozostałości cmentarza żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Szlak skręca w drogę żwirową (w prawo) prowadzącą do wsi Turna Duża. Przed wsią wchodzimy na ścieżkę (w lewo) wiodącą skrajem żwirowni i po przejściu 3 km trafiamy do wsi Anusin. ANUSIN (7 km) – w pobliżu wsi bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były częścią składową nadbużańskiego rejonu umocnionego, za Anusinem groby dwóch żołnierzy poległych w 1939 r. Wychodząc z Anusina kierujemy się na wschód, by po przejściu około 800 m znaleźć się na rozwidleniu dróg, tu skręcamy na południowy-wschód. Na trasie widzimy wiele bunkrów.

OLENDRY (9,5 km- zabytkowe domy drewniane, za wsią ciekawy most kolejowy wzniesiony przez carskiego inżyniera Fronołowa MAĆKOWICZE (12 km) -stary, drewniany młyn wraz z murowanym domkiem młynarza , po obu stronach pobliskiej linii kolejowej oraz nad wiodącą w stronę granicy państwa szosy znajdują się w części zniszczone radzieckie bunkry, wzniesione w latach 1940-1941 OSŁOWO (17,5 km)

ZAGÓRZE (21 km) MIELNIK (23 km) - najwcześniejsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1260 r. zabytki a) Góra Zamkowa z ruinami kaplicy na szczycie, pod szczytem znajdują się ruiny XVI wiecznego kościoła zamkowego.

b) Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego murowany z lat 1913-1920 neobarokowy

c) Cerkiew p.w. Narodzenia MB Przeczystej z 1825 r.

d) Drewniana kaplica cmentarna (prawosławna) wzniesiona jako cerkiew greko-katolicka po 1776 r.

e) Synagoga, powstała ok. połowy XIX wieku

rezerwat roślinności ciepłolubnej

wyrobiska i odkrywki kopalni kredy (ciekawe okazy skamielin

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.