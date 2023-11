Ścieżki na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 18 - 19 listopada? Lista 10 tras

Na spacer po woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. wielkopolskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 listopada w woj. wielkopolskim ma być od 3°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 31%. W niedzielę 19 listopada w woj. wielkopolskim ma być od 1°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 94%.

🌳 Trasa spacerowa: Lubin

Początek trasy: Krotoszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,52 km

Czas trwania spaceru: 26 min.

Przewyższenia: 270 m

Suma podejść: 623 m

Suma zejść: 586 m

Spacerowiczom trasę poleca Wielogorski

Spacerem przez Lubin

