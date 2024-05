Ścieżki na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 18 - 19 maja? Lista 10 tras

W woj. wielkopolskim jest mnóstwo ciekawych miejsc na spacer. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem w woj. wielkopolskim

🌳 Trasa spacerowa: Wilanów - śladami Sobieskiego Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 747 m

Suma zejść: 739 m Spacerowiczom trasę poleca Mar.now

Najbardziej urokliwym mostem, przez który możemy się dostać z prawobrzeżnej Warszawy na czerniaków, Sadybę i dalej - do Wilanowa jest Most Siekierkowski. Z potężnej bryły pylonowego mostu widać panoramę centrum Warszawy. Tuż za nim znajduje się sanktuarium siekierkowskie - miejsce objawień MB z czasów II wojny światowej. Kierując się w lewo Czerniakowską i dalej Wiertniczą dostaniemy się prosto do serca Wilanowa. Na placu przy zajezdni autobusowej po prawej stronie znajduje sie stary wilanowski cmentarz o kształcie krzyża greckiego, założony w 1816 r. przez Aleksandrę Potocką, żonę S. Kostki-Potockiego. Leżą tu m.in. powstańcy z 1863 r., Janusz Radziwiłł, Stanisław i Ignacy Potoccy w Kaplicy Potockich, powstańcy warszawscy z 1944 r., aktor Roman Wilhelmi czy ostatnio - J. Szmajdziński.

Po lewej stronie mijamy najpierw zabytkowy budynek poczty, lecz zanim zagłębimy sie w alejki parkowe i okolice pałacowe warto minąć skrzyżowanie i udać się ku nowoczesnym zabudowaniom nowego osiedla, w centrum którego góruje Świątynia Opatrzności Bożej z ciałami m.in. ks. Jana Twardowskiego, R. Kaczorowskiego, K. Skubiszewskiego i duchownych, poległych pod Smoleńskiem oraz relikwiami bł. J. Popiełuszki. Przy skręcie do świątyni mijamy pomnik króla Sobieskiego z żoną Marysieńką i wiernymi psami (Pola Wilanowskie).

Wracamy jednak do rezydencji królewskiej. Teren parku i ogrodu to miejsce tylko dla pieszych, o zwiedzaniu na rowerze czy rolkach nie może być mowy. Spacer albo marsz nordic walking zaczynamy od kolegiaty św. Anny z 1792 r., ufundowanej przez A. Czartoryskiego, za którym znajdują się piękne dzwony. Dalej po prawej stronie mijamy misternie rzeźbione symboliczne mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich z 1834 r. Przez pałacową bramę docieramy do siedziby króla Jana III Sobieskiego, po prawej stronie mijając Muzeum Plakatu. Od wejścia do parku (płatne) pokonujemy trasę przez ogród palmowy, chiński domek, wskaźnik powodzi, które kilkukrotnie zalewały park pałacowy z przyległościami, rzeźby wzorowane na rzymskich. Pałac, zbudowany w 1677 r., warto obejść z każdej strony, poznając zegary słoneczne i płaskorzeźby na elewacjach, ale również ciekawe obiekty, ukryte nad stawami pełnymi kaczeńców i alejami drzew czy wzdłuż rzeki, po której turyści chętnie pływają w łodziach czy gondolach. Przy odrobinie szczęścia w weekendy można trafić na letni koncert w Ogrodzie Różanym czy Międzynarodową Akademię Muzyki Dawnej. Spacer kończymy mijając Muzeum Plakatu i dochodząc do budynku Kuźni i dalej - cmentarza wilanowskiego po przeciwnej stronie.

🌳 Trasa spacerowa: Wrocław Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,84 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 243 m

Suma zejść: 1 240 m Wielogorski poleca tę trasę na spacer Z dworca głównego PKP we Wrocławiu trasa prowadzi przez najważniejsze zabytki miasta.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: PTTK Szlakiem miłka wiosennego Początek trasy: Rakoniewice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,6 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 291 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Deiv Obszary chronione Oderhaenge Lebus, pontyjskie wzgórza koło Mallnow i Priesteschlucht przy Podelzig, należą do najstarszych obiektów chronionych Brandenburgii. Już w 1923 Wzgórza Miłkowe koło Lebus zostały wzięte pod ochronę jako rezerwaty przyrody. Miłek wiosenny zakwita tu między marcem a majem na nasłonecznionych, wapiennych stanowiskach o charakterze kontynentalnym obszarów stepowych.

🌳 Trasa spacerowa: Mińsk Mazowiecki - Jeruzal (Wilkowyje) Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 2 477 m

Suma zejść: 2 467 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wielogorski PKSem z Mińska Mazowieckiego do Jeruzala - miejscowości gdzie kręcono serial Ranczo (Wilkowyje) i z powrotem na krótki spacer przez Mińsk Mazowiecki.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Początek trasy: Buk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania spaceru: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca KaPe

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Śladem I Wojny Światowej Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,66 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podejść: 180 m

Suma zejść: 118 m Fotoimpresje poleca tę trasę Wycieczka piesza z Piaseczna której głównym celem było odwiedzenie Cmentarza Wojennego z 1915 roku w Jesówce, Cmentarz przy czerwonym szlaku rowerowym z Piaseczna do Czerska więc trudno tam nie trafić.

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej . Powstał po roku 1915, kiedy to latem wojska niemieckie przerywając linię frontu ruszyły w kierunku na Warszawę i Dęblin. Doszło do zaciętych walk, wojska rosyjskie rozpoczęły odwrót. Cmentarz gromadzi prochy obu walczących stron, jak wskazują napisy na kamieniach nagrobnych, pochowano tu 76 Niemców i 124 Rosjan. Przed wejściem znajdują się mogiły dwóch żołnierzy AK. Trasa bardzo łatwa i przyjemna.

🌳 Trasa spacerowa: Pętla Strachocińska Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podejść: 211 m

Suma zejść: 206 m Trasę dla spacerowiczów poleca Jac.wos

Bieg rozpoczynamy z pętli tramwajowej na Sepolnie. Kierujemy się prosto wzdłuż ulicy Mickiewicza do mostu Swojszyckiego. Przed mostem przechodzimy przez pasy i wbiegamy na groblę Kanałową. Docieramy do mostu Bartoszowickiego, którym przedostajemy się na drugą stronę kanału Powodziowego. Przebiegamy przez kładkę Raczyńską nad kanałem Żeglugowym przy śluzie Bartoszowice. Biegniemy wzdłuż betonowego ogrodzenia by po minucie skręcając w lewo znaleźć się na grobli Łanieskiej. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W pobliżu Koscioła skręcamy w prawo na groblę Janowicko-Swojczycką, poruszając się którą obiegamy Las Strachociński znajdujący się po naszej lewej stronie. Tereny te to tak zwane Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Las Strachociński zajmuje obszar około 200 hektarów: ok 140 hektarów to drzewostan a pozostałe to łąki. Najstarsze drzewa mają 130-170 lat. Teren ten zamieszkuje 4 gatunki gadów i 9 gatunków płazów, spotkać tu można lisy, dziki, sarny, bobry, kuny. W okolicy rośnie czosnek naturalny. Przez las przepływa rzeczka Piskorna dzieląca go na części. Z lasem związana jest też legenda o smoku Strachocie.

Poruszając się groblą mijamy zabudowania Strachocina i nowo powstałe osiedla na Wojnowie. Grobla powraca w Łanach w bliskie sąsiedztwo Odry. Skręcamy w prawo na brukową drogę, która po chwili kończy się i przechodzi w zwykły polny dukt. Patrząc w lewo na przeciwnym brzegu Odry leży Trestno. Polną drogą wzdłuż rzeki, mając las po prawej stronie wracamy do grobli Łanieskiej. Wbiegamy po prostej na groblę i docieramy do kładki Raczyńskiej. Za kładką skręcamy od razu w prawo i groblą Folwarczną pomiędzy kanałami Żeglugowym i Powodziowym docieramy do mostu Swojszyckiego. Przebiegamy w lewo przez most, przechodzimy przez pasy i wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegamy na pętlę tramwajową.

Trasa ze względu na swoją bliskość centrum Wrocławia i dobry dojazd jest doskonałą alternatywą dla tych, którym znudziło się bieganie po Wrocławskich parkach,ulicach i wałach. Po krótkim biegu znajdujemy się poza Wrocławiem mijając piękny las. Po opadach deszczu należy jednak odpuścić pokonywanie części trasy wzdłuż Odry od Łanów do grobli Łanieskiej, ponieważ robi się błoto. Trasa ma kilka wariantów: skręcając w prawo do lasu po przebiegnięciu 4900m lub 6200m uzyskujemy trasy liczące odpowiednio 9km i 11km. Wycieczka doskonale nadaje się na rower.

🌳 Trasa spacerowa: Warszawski Ujazdów i okolice Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,95 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 240 m

Suma podejść: 1 389 m

Suma zejść: 1 287 m Spacerowiczom trasę poleca Mar.now W jednym z najstarszych i najciekawszych zakątków miasta, zacisznych i wydaje się - żyjących swoim życiem - każdy znajdzie coś dla siebie, nawet w najbardziej upalne wakacyjne dni. Naszą trasę rozpoczynamy poniżej skarpy wiślanej, naprzeciwko Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rozbrat. Tu, w parkowych alejkach, kierując się w stronę Trasy Łazienkowskiej, przechodzimy (nawet dosłownie) przez szpaler fontann wzdłuż głównej alei parkowej. To teren dawnego Centralnego Parku Kultury, łączący teren dawnych ogrodów Frascati z Powiślem, dzisiejszy Park im. E. Rydza-Śmigłego, swoista "mekka" rolkarzy i deskorolkarzy. Jest tu wrotkowisko i liczne ścieżki dla rowerzystów. Dociekliwi mogą wypatrzeć bliżej ul. Czerniakowskiej pomnik Jana Nowaka Jeziorańskiego, siedzącego na ławeczce parkowej, który mieszkał w najbliższym sąsiedztwie parku.

Po prawej stronie, idąc równolegle do Rozbrat, mijamy stary gmach słynnego nie tylko w Warszawie liceum i gimnazjum im. S. Batorego, założone w 1918 r. Wśród wybitnych pedagogów, jakimi zawsze szczyciła się ta szkoła był też Wojciech Mann, który tu uczył angielskiego, a szkołę ukończyli m.in. kompozytor Witold Lutosławski, K.K. Baczyński, J. Bytnar Rudy, Andrzej Łapicki, Lucjan Szołajski, K.T. Toeplitz, W. Eichelberger, M. Englert, A. Michnik, D. Olbrychski, A. Holland, E. Bem, M. Środa, G. Torbicka, D. Wellman, H. Lis, A. Wagner, J. Pochanke, B. Sadowska, M. Figurski, A. Mucha i wielu uznanych profesorów i architektów oraz wielu polityków i dziennikarzy.

Przechodząc pod Trasą Łazienkowską zostawiamy za plecami tzw. "warszawski Malbork", monumentalny gmach, wzorowany na zamku, należący do szkoły katolickiej i katolickiej radiostacji. Po lewej stronie zostawiamy gmach Radiowej Trójki - Programu III Polskiego Radia i stadion lekkoatletyczny Agrykola wraz z jego infrastrukturą (restauracja) i udajemy do głównej alejki rowerowej Parku Agrykola, po której co roku w maju poprowadzona jest trasa Biegu Senatu na 5 km i gdzie często odbywają sie koncerty i imprezy plenerowe. Skręcamy w lewo, za plecami mając Trasę Łazienkowską, po prawej na wysokiej skarpie - Zamek Ujazdowski, w którym mieści się Centrum Sztuki Współczesnej (pierwotnie wczesnobarokowy, zbudowany przez Zygmunta III Wazę, w miejscu zamku Bony Sforzy, od 1809 r. był tu szpital wojskowy, potem psychiatryczny i gruźliczy). Przecinamy kanałek ujazdowski, by wzdłuż niego dojść do ul. Czerniakowskiej (Cypel Czerniakowski), podziwiając nowoczesny stadion Legii po lewej stronie i wrócić po drugiej stronie stawu, kierując się w prawo na gmach radiowej Trójki i dalej do Rozbrat.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Krajenka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Początek trasy: Krajenka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m GR3miasto poleca tę trasę

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych. Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich:

Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty".

Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka.

Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.