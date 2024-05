Ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 11 - 12 maja. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. wielkopolskim da się trenować prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania tras, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Zawsze na weekend prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim

Które ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w woj. wielkopolskim ma być od 15°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 33%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pawłowice - Arboretum Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,84 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 174 m

Suma zejść: 182 m Wielogorski poleca tę trasę na marsz

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m A.rz57 poleca tę trasę na marsz Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa - Stare Osieczno - Mierzęcin - Stare Osieczno - 24.07.2022 Początek trasy: Lwówek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,46 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 283 m

Suma zejść: 1 281 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Wycieczka_z_przewodnikiem

Trasa wiodła głównie ścieżkami leśnymi. Niezbyt dobrze niestety oznakowanie. Trzeba uważać i korzystać z mapy lub urządzenia nawigacyjnego. Na trasie warto zwrócić uwagę na Pałac w Mierzęcinie i piękny park. W pobliżu pałacu kościół. Ponadto piękne widoki i spokojne przejście leśnymi ścieżkami. Polecam również podejść do zniszczonego schronu, który był na szlaku Wału Pomorskiego. Długość trasy 28,5 km dla zaawansowanego piechura nie stanowi problemu. Polecam. Dla zmotoryzowanych: samochód można zostawić w pobliżu sklepu w Starym Osiecznie.

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Wielkopolska dla fanów nordic walking. Pomysły na wycieczki pełne wrażeń

Na wycieczki nordic walking po Wielkopolsce proponujemy szlak budowli i kościołów drewnianych. Podążając tą trasą, połączycie wędrówki ze zwiedzaniem mniej znanych, a wyjątkowo uroczych zabytkowych obiektów. Na szlaku zobaczycie m.in. śliczne drewniane kościoły w Wełnie, Potulicach czy Obornikach, zabytkowe wiatraki (np. w Osiecznej), unikalny pałacyk myśliwski w Antoninie, dwór w Koszutach, a nawet całe skanseny dawnej zabudowy drewnianej w Russowie i Dziekanowicach.

Jeśli szukacie ciekawej trasy niedaleko Poznania, zaplanujcie wycieczkę do rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Nawet nie musicie opuszczać stoicy Wielkopolski, by tam dotrzeć – rezerwat znajduje się na Morasku w północnej części Poznania, przez co świetnie nadaje się na niedługie weekendowe wycieczki. Jak wskazuje nazwa, główną atrakcją są tu kratery meteorytów sprzed 5 tys. lat. Wiele z nich zalała woda i dziś przypominają raczej nieduże okrągłe jeziorka, ale nich was to nie zmyli – ziemia rezerwatu usiana jest odłamkami meteorytów. Największy fragment kosmicznej skały, jaki kiedykolwiek tu znaleziono, waży 261 kg i jest oficjalnie najcięższym meteorytem, znalezionym kiedykolwiek w Polsce.