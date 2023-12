Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od 2°C do 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od 3°C do 5°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Do Podkowy Leśnej Początek trasy: Dobra

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 167 m

Suma zjazdów: 161 m Fotoimpresje poleca tę trasę rowerzystom

Dojechałem pociągiem do przystanku Ursus Niedźwiadek, Mogłem do Pruszkowa ale tylko do Niedźwiadka obowiązuję mój bilet trzydziestodniowy a przecież nie będę płacił za przejechanie raptem 2 przystanków . W Pruszkowie spotkałem się z Leonardem i dalej już pojechaliśmy razem przez Brwinów do Podkowy Leśnej i do Żółwina. Do domu wróciłem na rowerze bez korzystania z usług KM lub SKM.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pomnik Wilka Początek trasy: Zbąszyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 290 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Projekt trasy jeszcze nie sprawdzony "Tu zakończył kompan życie, który owiec zżerał płód, Johann Unger należycie, zaspokoił jego głód..."

Bledzew

BLEDZEW I CYSTERSI Metryka Bledzewa sięga VIII wieku, w którym w pobliskim zakolu Obry (Grądzkie) znajdował się gród warowny. W latach 1231 - 1239 książę wielkopolski Władysław Odonic uczynił nadanie 500 łanów ziemi w rejonie rzek Ponikwy i Obry, w Sokolej Dąbrowej i w pobliżu Zemska dla cystersów z klasztoru w Dobrylugu na Łużycach. Według tradycji klasztornej siedmiu mnichów z Łużyc wybrało miejsce na klasztor w 1238 roku w zakolu Obry obok Starego Dworku i przystąpiło do jego wznoszenia. Wylewy Obry, zwłaszcza jeden z 1265 r. zmusiły do przeniesienia konwentu do Zemska. Stary Dworek został na długo rezydencją opatów. W roku 1321 margrabia Waldemar nadał cystersom Bledzew i Popowo, które od 1321 r. znalazły się w granicach Wielkopolski i pozostały aż do II rozbioru Polski w 1793r. W 1327 r. Władysław Łokietek poszerzył nadania.

Cystersi od momentu powstania (1098 w Dijon w Burgundii) za podstawę bytowania uznawali rolnictwo, rzemiosło i budowanie. W okolice Bledzewa przybyli mnichowie niemieccy, ale że w regule klasztoru obowiązywało milczenie i izolacja od otoczenia (z wyjątkiem świąt), ich pobyt tutaj nie wpływał na proces wynaradawiania Polaków. W ciągu dwóch wieków Bledzew był przykładem dobrego współżycia. Mieszkańcy korzystali z umiejętności zakonników i rozwinęli swoją wieś do rozmiarów i formy miasta. Król Kazimierz Jagiellończyk nadał w 1458 r. Bledzewowi prawa miejskie. I wtedy cystersi z całym swym dobytkiem przenieśli się z Zemska do Bledzewa. Odtąd miasto dla potrzeb lokalnych domeny klasztornej stało się centrum gospodarczym oferującym wyroby sukiennicze, piwowarskie, szewskie i inne.

Do początków XVI w. opatami byli zakonnicy niemieckiego pochodzenia. Wobec szerzącej się reformacji, Zygmunt Stary podjął decyzję o obsadzeniu opactw w przygranicznych klasztorach Polakami legitymującymi się pochodzeniem szlacheckim przynajmniej od dwóch pokoleń. Opatów wybierano dożywotnio z prawem dziedziczenia, co zapewniało, że dobra klasztorne nie przechodziły w ręce innowierców. Był to czas sporów religijnych i wzrastających wpływów protestantyzmu. Klasztor w Bledzewie był ostoją katolicyzmu na tym terenie, podczas gdy sąsiednie miasta - Międzyrzecz i Skwierzyna przyjęły protestantyzm. Pozostałością po katolickich mieszkańcach gminy są liczne kapliczki przydrożne bądź ustawione przy cmentarzach.

Opatami bledzewskich cystersów bywali wybitni Polacy, wśród nich dyplomata, poeta i dworzanin królów polskich - Sebastian Grabowiecki (1592 - 1607 ), fundator nowego klasztoru i klasztornego kościoła. Budowla ta mogłaby imponować do dziś. Same mury miały 264 m długości. Przylegający do klasztoru kościół mierzył 48,5 m długości.

Konstytucja 3 Maja, której współtwórcą był bledzewianin Jan Dekert, uznała wszystkie miasta królewskie za wolne. Bledzew - miasto klasztorne z tego dobrodziejstwa nie skorzystał. Zrównanie praw mieszczan nastąpiło dopiero pod zaborem pruskim, kiedy zakon cystersów uległ kasacie. Stało się to w roku 1835. W 1842 rząd pruski wystawił na licytację kościół i klasztor, wyznaczając niewysoką cenę wywoławczą 5 tys. talarów - oraz warunek najważniejszy, że wszystkie budynki z kościołem włącznie mają być rozebrane do fundamentów.

Dzisiejszy spadek pocysterski w Bledzewie obejmuje ołtarz w kościele św. Katarzyny, dzwon zegarowy, monstrancję, krzyż pasyjny, ołtarz boczny, stalle, kilka obrazów i rzeźb. Inne pamiątki w postaci wspaniałych, starych obrazów (1641 r.) znajdują się w kościele barokowym w Starym Dworku. Sam stary dworek - letnia rezydencja opatów - stojący na wysokim brzegu Obry został w ostatnich latach kompletnie zdewastowany. Pamiątką klasztoru jest również figura Matki Boskiej na wysokim, okrągłym cokole stojąca na obrzeżu Bledzewa. W tym miejscu bowiem pochowano żołnierzy napoleońskich, którzy ranni w kampanii na Moskwę w bledzewskim klasztorze, pod opieką zakonników dożywali swoich dni.

Opat Onufry Wierzbiński przewidując kasatę, by uratować klasztor, starał się Bledzew przekształcić w wieś, ale napotkał na ostry sprzeciw mieszczan. To co nie udało się wizjonerskiemu opatowi udało się władzy ludowej. 30 sierpnia 1945 r. po reformie administracji, Bledzew pozbawiony został praw miejskich, choć w odczuciu jego mieszkańców i w opinii społecznej nadal jest uznawany za miasteczko.

🚲 Trasa rowerowa: Bolimowski Park Krajobrazowy Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,47 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 523 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Roku

Początek z Suchej Zyrardowskiej. Pętla do Międzyborów, zahaczając o rzekę Rawkę, a także o pałac w Radziejowicach. Trasa łatwa i przyjemna, głównie prowadzi po szlakach, których w tej okolicy jest bardzo dużo i są dobrze oznakowane.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na szczytach Kawczych Gór Początek trasy: Międzychód

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,83 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 298 m

Suma zjazdów: 259 m Plantmar poleca tę trasę rowerzystom Myśli biegną automatycznie na południe, ale 'góry' te znajdują się w nadnoteckiej gminie Stare Kurowo. Porośnięte lasem stanowią północną krawędź Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i górują nad płaską Doliną Noteci. Najwyższe przewyższenie sięga 'aż' 129 m npm. Drogi zróżnicowane. Piasek utrudni nam podjazd za Łącznicą. Łęgi noteckie zaś to szutry, bruki i wąskie asfalty. Szlaki turystyczne czytelne do wsi Kawki, dalej ich tropienie zajęło mi trochę czasu. Dolina Noteci to już zupełnie inny krajobraz. Płaski bezmiar łąk z siatką rowów, rozrzuconymi osadami i wieżami kościołów, stanowiącymi doskonałe punkty orientacyjne. Stare domostwa, prawie niezmienione od czasów pruskiej kolonizacji i malownicze poewangelickie świątynie nadają tym terenom swoistego kolorytu. Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez wyd. Sygnatura.

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla - Luboń, WPN, NSR, Wzgórze Papieskie Początek trasy: Swarzędz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 403 m

Suma zjazdów: 406 m Rowerzystom trasę poleca Cicho-ciszej Początkowo trasa biegnie wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Po kilku kilometrach docieramy na mniej zabudowane obszary, gdzie przeważają pola i nowo budowane posesje. Po przebiciu się przez tory kolejowe docieramy do obrzeży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na Nadwarciański Szlak Rowerowy. Ciesząc się ciekawymi widokami jedziemy lasem, wzdłuż Jeziora Kocie Doły i Warty. Docieramy do Plaży miejskiej i wracamy do cywilizacji. Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wjazdu na autostradę i jadąc wzdłuż niej docieramy do Wzgórza Papieskiego, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Energ.W-wa 4 Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m Deiv poleca tę trasę

Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa Początek trasy: Swarzędz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m Rowerzystom trasę poleca Pyzatek Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji.

Pałac został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Mielęckich, a przebudowany na zlecenie rodziny von Trescow pod koniec XIX wieku. Jest to budynek piętrowy składający się z korpusu głównego powiększonego w czasie przebudowy o dwa boczne ryzality trzyosiowe. Na osi budynku znajduje się pozorny ryzalit, zwieńczony tak jak ryzality boczne trójkątnym frontonem. Pałac położony jest na zboczu a poniżej rozpościera się rozległy park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni około 10 hektarów z licznymi okazami starodrzewia, największym z nich jest ogromny dąb, który stoi na przeciwko pałacu i właśnie w jego pobliżu ukryty jest kesz. Z miejsca ukrycia skrzynki można zobaczyć pałac i park w całej okazałości, większość zdjęć do różnych ulotek i książek jest robiona właśnie z tego miejsca, dlatego uważam, że warto rzucić okiem na ten piękny widok.

🚲 Trasa rowerowa: Sochaczew - Karpaty - Metro Wilanowska Początek trasy: Borek Wielkopolski

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,05 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 2 689 m

Suma zjazdów: 2 683 m Rowerzystom trasę poleca Klub_Eskapada

Trasa długa. Przejazd przez Puszczę Kampinoską, jak zawsze nie jest łatwy, sporo piasków. Tym razem szlak wiódł dodatkowo przez Karpaty - urokliwe, ale bardzo trudne, bo do piasków doszły jeszcze spore wzniesienia. Wdrapanie się z rowerem po piasku może być sporym wyzwaniem. Dodatkowo - zjazd też nie jest łatwy, bo jest sporo korzeni. Dalej już trochę łatwiej. Trzeba zawsze szukać wyjeżdżonej ścieżki obok piaszczystej drogi - zazwyczaj takowa jest i można nią spokojnie przejechać. Wycieczkę można zakończyć przy Metrze Młociny (wtedy trasa ma ok. 70 km) i to w zupełności wystarczy na trudną wycieczkę po naszej pięknej puszczy :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: L-55 Z Lubina do Dębu Papieskiego koło Trzebcza Początek trasy: Ostrów Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 66 m

Suma zjazdów: 30 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Paveln

Trasa z Lubina do Dębu Papieskiego koło Trzebcza (wokół Polkowic).

Długość trasy – 50 km

Rozpoczynamy na skrzyżowaniu Alei Lecha Kaczyńskiego i ulicy Hutniczej. Kierujemy się wzdłuż ulicy Hutniczej do przejazdu pod torami kolejowymi, a następnie wzdłuż ogrodzenia Zakładów Górniczych Lubin do przejścia podziemnego pod drogą dwupasmową relacji Lubin-Polkowice. Przechodzimy przejściem podziemnym na drugą stronę i dalej jedziemy obok salonu VW do lasu (wjeżdżamy w las na ostrym zakręcie drogi). Jedziemy na wprost, a następnie meandrując docieramy do szerokiej drogi szutrowej, którą podążamy na północ (w lewo) do szosy biegnącej do Rynarcic. Przejeżdżamy przez szosę i dalej jadąc na północ docieramy do wsi Żelazny Most. Tutaj przeskakujemy przez jezdnię i przez ostępy leśne kierujemy się do wsi Dąbrowa (leśniczówka Damówka). Kierunek północny i potem północno-zachodni. W Dąbrowie skręcamy w prawo (na północny-wschód) i jedziemy szosą do Tarnówka. Dalej, także szosą, do Komornik (północ i dalej północny-zachód). Tutaj odnajdujemy, na początku wsi, szosę do Trzebcza (południowy-zachód). Po niecałych dwóch kilometrach, po lewej stronie szosy, możemy zobaczyć znak kierujący nas do Dębu Papieskiego. Kilkaset metrów na południowy-wschód. Przed Dębem jedziemy aleją wytyczoną głazami upamiętniającymi nieżyjących pracowników Nadleśnictwa Lubin. Na końcu Dąb Papieski, którego sadzonka powstała z żołędzia „Chrobrego”, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce (znajduje koło Przemkowa). Wracamy na szosę i kierujemy się do Trzebcza. Z Trzebcza nadal szosą w kierunku Polkowic, ale po kilkuset metrach wjeżdżamy w las z dużą ilością różnych ścieżek. Bardzo trudno wskazać jak jednoznacznie nawigować przez ten las. Meandrujemy na zachód, a celem jest przejechanie na drugą stronę torów. Gdy pokonamy tory to dosyć łatwo znaleźć szutrową drogę, która doprowadzi nas do dwupasmowej szosy do Zielonej Góry (kierunek – południe, a potem południowy-zachód). Na drugą stronę można się dostać tunelem kolejowym pod szosą (przejście dla pieszych). Dalej kierujemy się do Polkowic Dolnych na południe i południowy zachód. Dalej ścieżkami polnymi i leśnymi do Sobina. We wsi kościół Świętego Michała Archanioła. Następnie Ściężką biegnącą wśród pól i lasów jedziemy na południowy-wschód. Zmienia ona swój kierunek na południowo-południowy-wschód. Docieramy do Szklar Górnych. We wsi zabytkowy kościół Świętych Piotra i Pawła i zapytkowy pałac. Za wsią kręcimy na południe polami i lasami (czarny szlak) do wsi Obora, a dalej ścieżką rowerową do Lubina.

🚲 Trasa rowerowa: Na VIII Zlot Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów w Mielniku Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 517 m

Suma zjazdów: 530 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę rowerzystom Trasa z Białej Podlaskiej do Mielnika nad Bugiem na obchody VIII Zlotu Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.

