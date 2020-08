Segregacja śmieci w Poznaniu będzie obowiązkowa od 1 września. Niedopełnienie obowiązku może skutkować podwyżką

Działkowcy z Poznania i okolic mają płacić dwa razy za te same śmieci!

Ustawa śmieciowa zmienia się jak w kalejdoskopie. Co rusz pojawiają się nowe przepisy. Te, które wejdą we wrześniu, spowodują, że przez cztery miesiące działkowcy będą płacić za te same śmieci dwa razy.