Seksuolog wylicza błędy w wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka. "Ludziom, którzy mają płeć, wydaje się, że mają też dużą wiedzę na temat"

Prof. Beisert zapytana o to, dlaczego z ust polityków, osób na wysokich stanowiskach i osób wykształconych padają takie słowa jak te, które znalazły się w wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, odpowiada krótko:

- Sprawa jest bardzo prosta – to wynika z niewiedzy. Gdy czytam to, co gazety oferują nam jako relacje z różnego rodzaju wystąpień osób publicznych, przekonuję się, że osoby te nie znają bardzo podstawowych informacji, a więc mylą edukację seksualną z seksualizacją dzieci, mylą patologię seksualną z socjalizacją, mylą orientację seksualną z preferencją seksualną. To powoduje, że w ich wypowiedziach roi się od błędów i dowodzi, że poziom wiedzy seksualnej nie jest w społeczeństwie imponujący. Zwłaszcza, gdy słuchacze czy czytelnicy te błędy powtarzają