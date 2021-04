Senat UAM przyjął uchwałę w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. Odniósł się w niej do stanowiska KRASP i PAN

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie RPO. "Apeluję do wszystkich sił politycznych, by dogadały się co do kandydata na RPO"

W czwartek Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie pełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji. TK uznał, że artykuł ustawy o RPO mówiący o tym, iż dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika jest niezgodny z Konstytucją. - Apeluję do wszystkich sił politycznych, by dogadały się co do kandydata na RPO, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu - mówił Bodnar po ogłoszeniu wyroku.