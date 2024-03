Shakin Stevens właśnie skończył 76 lat - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! [4.03.2024]

Shakin Stevens i jego rock'n'roll

Złote lata 80. i sukcesy Shakin Stevensa

Przełomem w karierze Shakin Stevensa okazał się rok 1981, kiedy to jego utwór "This Ole House" podbił brytyjskie listy przebojów, zapewniając mu ogromną popularność. Album "Shaky" zyskał równie wielkie uznanie, stając się fundamentem długotrwałej kariery pełnej przebojów, takich jak "You Drive Me Crazy", "Oh Julie" czy "Give Me Your Heart Tonight".