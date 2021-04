Siatkarki Enei Energetyka Poznań nie zagrają w przyszłym sezonie w elicie. Energetyczne dziewczyny po heroicznym boju przegrały ze Stalą

Red Dragons Pniewy z największym sukcesem w historii klubu. Smoki zagrają w finale Pucharu Polski w Futsalu!

Niesamowite emocje przeżyli w środowy wieczór kibice futsalu, a konkretnie Red Dragons Pniewy. Smoki przeszły drogę z piekła do nieba i ostatecznie wywalczyły awans do finału Pucharu Polski, co jest największym sukcesem w historii klubu, który powstał w 2005 roku.