Siatkarki Enei Energetyka Poznań zgarnęły całą pulę na parkiecie w stolicy. Dla poznanianek mecz z beniaminkiem nie był jednak spacerkiem

W trzecim secie gra energetycznych dziewczyn nie była bowiem olśniewająca. W środkowej fazie seta zespół gości miał kilkupunktową przewagę, ale ambitne akademiczki doprowadziły do remisu 18:18. Trener Patyk ratował się czasem i nadzieją, że w końcówce jego armaty odpalą. I rzeczywiście skuteczność w ataku się poprawiła, ale jeszcze ważniejsze było to, że kompletnie wybite z rytmu zostały rywalki, które zaczęły popełniać błędy we wszystkich elementach gry. W ten sposób stołeczne siatkarki oddały końcówkę trzeciej partii, a po następnym kwadransie kolejnego seta i tym samym zapewnił naszym dziewczynom radosny powrót do Poznania.

Warto podkreślić, że sporo czasu na ławce rezerwowych spędziły najbardziej doświadczone zawodniczki Enei Energetyka, czyli Weronika Fojucik i Emilia Oktaba. Wyróżniły się natomiast Dagmara Dąbrowska, zazwyczaj zmienniczka Martyna Szczepuła i „odkurzona” przez trenera po dwóch ostatnich meczach, Agata Plaga.