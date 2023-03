Siedem martwych dzików w rzece pod Poznaniem. Truchło pływało w wodzie przez dwa tygodnie

Siedem martwych dzików znaleziono w cieku wpływającym do Jeziora Wroczyńskiego. O sprawie dziennikarzy "Gazety Wyborczej" poinformowała mieszkanka. Przekazała, że mimo jej zgłoszenia, martwe zwierzęta dryfowały w wodzie przez dwa tygodnie.

- Za zwłoki zwierząt odpowiada właściciel posesji, na której leżą, więc trzeba określić, kto jest właścicielem lub dzierżawcą danego terenu, żeby można było wystąpić do niego o zagospodarowanie zgodne z przepisami, umożliwienie pobrania próbek, bo należy wziąć pod uwagę, że jeżeli to jest na wodzie, to inspekcja weterynaryjna nie posiada środków umożliwiających pobranie próbek w wodzie lub wyciągnięcie dzika z wody - przekazał dziennikarzom Radia Poznań, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, Grzegorz Wegiera.