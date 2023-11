Skandal na Łazarzu w Poznaniu. Miasto likwiduje kwiaciarnię istniejącą od ponad 40 lat! Poszło o fragment zabytkowej ściany

– Wszystkie informacje przechodziły przez szkołę. Do nas osobiście żadne pismo nie przyszło. Do nas nikt nie przyszedł i nam nie spojrzał w oczy

– mówi Małgorzata Dąbrowska, pracownica kwiaciarni, a prywatnie synowa właściciela.

– Plastyk miejski nie chce w ogóle z nami rozmawiać. Kiedy oglądał kwiaciarnię z zewnątrz, to uciekał i nawet nie wszedł do środka. Byliśmy skłonni się nawet dostosować wyglądem kwiaciarni, ale nie był on tym zainteresowany