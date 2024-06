Skandal na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wykładowcy oskarżeni o molestowanie studentek!

Zgłoszenia do fundacji Czas Kobiet

Wykorzystywanie pozycji i zaufania

– To była od początku nierówna sytuacja. Mieli nad nami władzę. I korzystali z niej – tak swoje doświadczenia opisuje jedna z byłych studentek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Jej słowa znajdują echo w relacjach innych kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich przeżyciach. Historie rysują obraz środowiska akademickiego, w którym wykładowcy mieli wykorzystywać swoją pozycję, by nawiązywać intymne relacje ze studentkami, często pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W 2023 roku, sześć kobiet zdecydowało się zgłosić do poznańskiej fundacji Czas Kobiet , opowiadając swoje historie o niewłaściwych zachowaniach grupy wykładowców UAP.

To właśnie oni znaleźli się w centrum oskarżeń, a ich nazwiska miały powtarzać się we wszystkich relacjach. Wśród nich był ceniony plakacista, laureat wielu konkursów, były prorektor UAP oraz inni wykładowcy, którzy mieli na różne sposoby wykorzystywać swoje pozycje do nawiązywania nieodpowiednich relacji ze studentkami.