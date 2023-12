Skandal w meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. To spotkanie nie powinno się odbyć, choć sędzia Frankowski zadecydował inaczej Bartosz Kijeski

Mecz Lecha Poznań z Koroną w Kielcach odbywał się w ekstremalnych warunkach Piotr Polak/PAP

Skandal. To jest jedyne słowo, które idealnie opisuje to, co wydarzyło się w sobotę w Kielcach. Powiemy wprost, mecz Lecha Poznań z Koroną, przy tak obficie padającym śniegu nie miał prawa w ogóle się odbyć. Sędzia Bartosz Frankowski zadecydował inaczej i postanowił narazić 22 zawodników na poważne urazy. To spotkanie było jednym wielkim przypadkiem, a wynik rywalizacji można było śmiało wylosować. Efekt byłby taki sam. Ostatecznie poznaniacy wyszli z tego pojedynku z tarczą, wygrywając 1:0 po trafieniu rezerwowego, Kristoffera Velde.