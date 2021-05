Sklepy obchodzą zakaz handlu w niedziele. Polomarket stał się placówką pocztową i będzie czynny w niedziele. Solidarność protestuje

- Niestety na końcowym etapie prac nad projektem ustawy posłowie wprowadzili do wyłączeń placówki pocztowe. Proszę zauważyć, że w niedziele jest bardzo mało czynnych placówek pocztowych, natomiast z tej luki prawnej korzystają sklepy, które pierwotnie były zakwalifikowane do działalności spożywczo-monopolowej – tłumaczy Alfred Bujara

10 marca Solidarność wystąpiła z apelem do prezydenta, aby podjął inicjatywę ustawodawczą nowelizującą ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Solidarność chce aby w ustawie wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Wtedy sklepy stanęłyby przed trudnym wyborem, czy zrezygnować z kluczowego dla ich dochodu produktu, czy jednak zrezygnować ze statusu placówki pocztowej.

- Do tej pory nie było dużego odzewu, co wiążemy z zajęciem się rządzących bieżącymi sprawami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej. Gdy wrócimy do normalności, będziemy ponawiać apele – mówi Bujara.