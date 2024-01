Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia!

"Wyglądasz idealnie" Skolima to przełom

Początki kariery Konrad "Skolima" Skolimowskiego

Skolim i jego muzyczna przygoda

Artystyczna przemiana Skolima miała miejsce w 2018 roku, kiedy to zdecydował się na karierę muzyczną, kierując swoje kroki w stronę disco-polo . Jego pierwszy singiel nie zyskał jednak oczekiwanego uznania, osiągając zaledwie 244 tysiące odsłon na YouTube.

Rok 2022 okazał się kluczowy dla Skolima. Wtedy to ukazał się jego przełomowy utwór "Wyglądasz idealnie". Autorem tekstu jest sam Konrad Skolimowski, a muzykę stworzył we współpracy z Mateuszem Chmielewskim. Piosenka stała się hitem, zdobywając popularność zarówno wśród fanów disco-polo, jak i ludzi, którzy na co dzień nie słuchają takiej muzyki. Płyta z utworem osiągnęła status diamentowej, a na YouTube została odsłuchana już 172 miliony razy.