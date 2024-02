Skrzydłowy Lecha Poznań trenuje już z drużyną. Będzie brany pod uwagę do składu na mecz z Jagiellonią

Lech Poznań wybiera się do "twierdzy Białystok"

W sobotę o godz. 17.30 na stadionie przy ulicy Słonecznej dojdzie do najciekawiej zapowiadającego się spotkania 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do liderującej Jagiellonii przyjedzie trzeci w tabeli Lech Poznań. Kolejorz w XXI wieku na Podlasiu wygrał zaledwie cztery razy (na 18 meczów). Gospodarze są nakręceni, natomiast na swoim stadionie niepokonani od 24 lutego 2023 roku.

Rezerwy Lecha Poznań rozegrały przedostatni sparing, przygotowujący ich do rundy wiosennej. Po raz drugi w tym okresie przygotowawczym, młodym lechitom udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją…

Poznaniacy walczą z czasem, aby kilku swoich zawodników postawić na nogi. W porównaniu do ostatniego spotkania z Zagłębiem Lubin na pewno do składu powróci Kristoffer Velde, który odpokutował cztery żółte kartki zebrane w tym sezonie. Prawdopodobnie do Białegostoku pojedzie również Ali Gholizadeh.

