Słabe wyniki egzaminów 8-klasisty w Wielkopolsce. Co jest tego powodem? "Czynników wpływających na nie jest dużo" Emilia Ratajczak

Nie ulega wątpliwości, że Wielkopolska nie miała najlepszych wyników z egzaminów ósmoklasisty. Wszystkie były poniżej średniej kraju. Ekspert wskazuje na to, co mogło być ich powodem i dodaje - nie ma jednego czynnika, który na to wpływa.