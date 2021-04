Sławomir Suchomski zastąpi Patryka Kniata na stanowisku trenera Unii Swarzędz

Patryk Kniat poprowadził drużynę w 24 spotkaniach tego sezonu, w których zespół zdobył tylko 28 punktów. Nie pomogły dobre wyniki drużyny w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Po emocjonującym pojedynku z rezerwami Warty Poznań, Unia Swarzędz dotarła do półfinału turnieju, w którym zagra z Polonią Środa Wielkopolska.

Swarzędzki zespół był pierwszym poważnym wyzwaniem w karierze trenerskiej 41-letniego szkoleniowca. Wcześniej przez 14 lat związany był z Akademią Lecha Poznań, pracował także jako asystent Leszka Ojrzyńskiego w Arce Gdynia oraz Wiśle Płock. W latach 2015-2017 pełnił również funkcję dyrektora sportowego w Elanie Toruń. Do SKS trafiał dwukrotnie, ale jego pierwszy pobyt w Unii został przerwany, gdy do sztabu szkoleniowego powoływał go trener Ojrzyński. Drugi raz związał się z drużyną w 2019 roku, gdy klub znajdował się w IV lidze.