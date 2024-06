Słynny hollywodzki aktor chce zostać Polakiem. Zrobił film o naszym kraju. "To list miłosny do Polski". Zobacz zwiastun!

Jesse Eissenberg zrobił film o Polsce

- To trochę komedia o kumplach. Filmowaliśmy we wszystkich miejscach, z których pochodzi moja rodzina . Spędziliśmy kilka tygodni filmując w Lublinie, Warszawie oraz w małym Krasnymstawie. Filmowaliśmy również w Kraśnikach i Radomiu

Aktor ma korzenie polsko-żydowskie , a jego rodzina żyła w Krasnymstawie do czasu rozpoczęcia wojny, następnie przenosząc się do Szczecina. Podczas wywiadu zdradził nam, że jest w trakcie aplikowania o polskie obywatelstwo , a do jego przyznania został jedynie podpis prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Jesse Eisenberg jest zakochany w Polsce, a swój nadchodzący film "o dwóch kuzynach z Ameryki, którzy jadą do Polski, w podróż do korzeni, by zobaczyć skąd pochodzi ich rodzina" określa jako "list miłosny do Polski". Amerykańska premiera "A real pain" odbędzie 18 października tego roku.