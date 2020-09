Śmiertelnie potrącił 63-latkę na przejściu dla pieszych na Głogowskiej w Poznaniu. Ruszył proces Łukasza G. "Żałuję tego, co się stało"

Do tragicznego wypadku na ul. Głogowskiej w Poznaniu doszło w sobotę, 7 grudnia, tuż po godzinie 5 rano. 28-latek kierujący peugeotem potrącił 63-latkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Chociaż kobieta natychmiast została przewieziona do szpitala, nie udało się jej uratować. Kobieta przechodziła na przejściu, gdzie była pulsacyjna sygnalizacja. Kierowca auta był trzeźwy.

- Bardzo ciężko mi mówić o tej sytuacji. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego się wydarzy. Żałuję tego, co się stało

W piątek w poznańskim sądzie rejonowym ruszył proces Łukasza G. Mężczyzna pojawił się w sądzie ze swoim adwokatem Arturem Kucznerowiczem. Łukasz G. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Mężczyzna opowiadał także, że tamtej tragicznej nocy dorabiał sobie jako kierowca Ubera. - Zacząłem pracę na pewno po godzinie 24 w nocy, ale trudno mi powiedzieć, o której dokładnie. Skończyłem już pracę i jechałem do domu... Bardzo mocno padał deszcz, pogoda była straszna. Miałem włączone światła, pojazd był sprawny i na pewno nie przekroczyłem dozwolonej prędkości. To się stało nagle... - mówił ze łzami w oczach Łukasz G.

- Chcemy, by Głogowska była bezpieczna i żebyśmy nie bali się przechodzić przez nią na drugą stronę. Na władzach miasta, jako zarządcy dróg, spoczywa współodpowiedzialność za te wypadki. Chcemy uspokojenia ruchu, by kierowcy nie mogli tu jeździć 100 km na godzinę, poszerzenia wysepek tak by dojście na przystanku było bezpiecznie - mówił nam Andrzej Janowski, przewodniczący rady osiedla św. Łazarz.