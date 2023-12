Śmieszne wierszyki, SMS i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Życzenia świąteczne gotowe do wysłania. Zobacz, wybierz i wyślij!

Życzenia na Boże Narodzenie 2023

Krótkie życzenia na Boże Narodzenie

Dużo szczęścia, eee... to banalne. Dużo seksu, aaa... to normalne. Dużo kasy, yyy... nie wiem skąd. Oj po prostu wesołych świąt!

Wierszyki na Boże Narodzenie 2023

Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne - wybierz i wyślij!

Wesołych bombek, złotych trąbek,

anielskiego włosia i pieczeni z łosia.

Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady

i udanej Pasterki bez żadnej usterki.

***

Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty

***

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!