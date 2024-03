Śmieszny horoskop dla wszystkich znaków zodiaku - sprawdź, co czeka Cię w ten weekend [15-17.03.2024]

Co to jest horoskop?

Horoskopy – te tajemnicze przepowiednie zodiaku, które rzekomo wskazują nam drogę do szczęścia, miłości i bogactwa! Ale czy ktoś rzeczywiście myśli, że poranny ruch gwiazd może wyjaśnić, dlaczego zgubiłeś klucze do samochodu albo dlaczego Twoja kawa dzisiaj smakuje jak rozcieńczony płyn do mycia naczyń?

Niech to będzie jasne: horoskopy to jak wróżenie z fusów, tylko z większą ilością kosmicznych kalkulacji. Mimo to, ludzie kochają czytać te rzekome wskazówki od gwiazd, nawet jeśli tylko po to, by móc się śmiać z tego, jakie niesamowite nonsensy tam znajdą!