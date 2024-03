Smog w Poznaniu. Sprawdź, jaka jest jakość powietrza w czwartek, 7 marca. Czy jest zakaz palenia węglem i drewnem w Poznaniu?

Jakość powietrza w Poznaniu

Na miejskiej stronie Atmosfera dla Poznania podano dane dotyczące pyłu zawieszonego w powietrzu.

W prognozie na dalszą część dnia widnieje wynik 35 µg/m³ pyłu PM 10 zawieszonego w powietrzu, co oznacza, że nie przekracza on poziomu dopuszczalnego (50 µg/m³). W związku z tym - jak czytamy w komunikacie - można przebywać na zewnątrz, a od godziny 0:01 do 23:59 nie obowiązuje zakaz stosowania źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe. Opłata za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Poznania, zgodna z taryfikatorem.