"Spadło z łóżeczka". Do szpitali w Poznaniu trafia coraz więcej dzieci maltretowanych przez rodziców

I dodaje: - Te najcięższe przypadki są zwykle bardzo medialne i od czasu do czasu słyszy się o jakiejś tragicznej sytuacji. Natomiast w większości są to urazy, które może bezpośrednio nie zagrażają życiu dziecka, ale na pewno nie są to dobre praktyki wychowawcze. I to jest szerokie spektrum patologii - od potrząsania dzieckiem, co może prowadzić do uszkodzeń centralnego układu nerwowego; do takich bardziej skrajnych sytuacji, jak złamania. Mieliśmy kiedyś dziecko, które pojawiło się u nas ze złamaniem rączki, a okazało się, że miało zagojone wcześniejsze złamanie drugiej rączki i żeber. W takich momentach widać, że nie jest to przypadkowa sytuacja. Bo przypadkowo może się zdarzyć złamanie jednej kończyny, ale nie kilku elementów i to jeszcze łamanych na różnych etapach gojenia się.