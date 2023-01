Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim w Poznaniu. To jeden z najpopularniejszych pisarzy w Polsce! Maciej Szymkowiak

Łukasz Orbitowski to autor książek takich jak m.in. "Kult", "Inna Dusza", "Chodź ze mną", czy "Wigilijne psy". Tworzy videoblogi, pisze teksty publicystyczne, promuje ciężkie muzyczne brzmienia, zdobywa kolejne nagrody. W trakcie spotkania poruszano m.in. temat jego ostatniej książki, o tym, jak to jest być pisarzem, który łamie pisarskie stereotypy, czy też o tym, co teraz ma na warsztacie. Spotkanie odbyło się w sobotę, 28 stycznia o godzinie 17.30 w księgarni Bookowski w CK Zamku. Zobacz zdjęcia!