Spotkanie władz Poznania z olimpijczykami. Nasze miasto wysyła do Paryża 19 osób. Czy ktoś z tej grupy przywiezie medal? Radosław Patroniak

Prawdopodobnie 19 sportowców będzie reprezentować Poznań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podczas środowego spotkania z władzami miasta pojawiali się wyłącznie szermierze, ale pozostali zawodnicy byli usprawiedliwieni, bo jak wiadomo szlifują na obozach formę do startu na imprezie czterolecia. Czy 19 osób to dużo, czy mało? Bywało już znacznie więcej i bywało nieco mniej. Realnie mamy tylko kilka szans medalowych, jeśli więc poznaniacy wrócą do domu z 2-3 krążkami, powinniśmy być już usatysfakcjonowani. Najbardziej należy żałować, że nie mamy swoich reprezentantów w kadrach siatkarskich, jedynych naszych w grach zespołowych w Paryżu, ale to już temat na inne opowiadanie...