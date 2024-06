Spóźnisz się jeden dzień z rejestracją auta? Tłumaczenia na nic, kara cię nie ominie. Ile wynosi kara za spóźnioną rejestrację samochodu?

Pan Adam kupił na początku roku używany samochód, który zgodnie z prawem przerejestrował. Niestety z przyczyn osobistych i zawodowych spóźnił się z przerejestrowaniem pojazdu o jeden dzień. Nie pomogły tłumaczenia oraz niewielka szkodliwość czynu, jaki popełnił. Karę i tak musiał zapłacić.

Jeden dzień spóźnienia z rejestracją auta

To było najdroższe przerejestrowanie pojazdu w życiu pana Adama. Zgodnie z przepisami na przerejestrowanie samochodu jest 30 dni. Przekroczenie tego terminu wiąże się z karą w wysokości 500 zł.

- Spóźniłem się z przerejestrowaniem pojazdu o jeden dzień ze względów zawodowych i osobistych. Pani urzędniczka wręczyła mi pismo informujące o wszczęciu postępowania i poradziła napisać wyjaśnienia, w których wytłumaczyłem dlaczego nie przerejestrowałem pojazdu w terminie. Tak też uczyniłem - opowiada pan Adam Mrówka.

Wyjaśnienia złożył on na piśmie jeszcze tego samego dnia. Argumentował także że szkodliwość społeczna jego czynu była niska, stąd kara nie powinna zostać nałożona.

Kara cię nie ominie

Urząd jednak nie uwzględnił jego wyjaśnień i nałożył karę w wysokości 500 złotych. Powołał się przy tym na przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, które w przypadku kar nakładanych między innymi za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu wyłącza z mocy wybranie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Co to oznacza w praktyce? Że urząd w trakcie postępowania nie może brać pod uwagę żadnych “okoliczności łagodzących”, jak na przykład warunki osobiste, brak wcześniejszego ukarania za to samo wykroczenie czy wystąpienia działania siły wyższej.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której z powodu choroby, wypadku, nagłego wyjazdu czy problemów z samym pojazdem nie zdąży przerejestrować pojazdu.

- Ustawodawca traktuje “z buta” wszystkich, wrzucając ich do jednego worka z osobami, które mogłyby celowo unikać przerejestrowania pojazdu - żali się pan Adam.

Prawo wrzuca wszystkich do jednego worka

Nasz czytelnik próbował jeszcze wnosić o umorzenie kary w całości, jednak i w tym przypadku starosta poznański odmówił, powołując się na przytoczone wcześniej wyłączenie. Nie pomogło także wykazanie problemów zdrowotnych, które według starosty trwały za krótko.

Pan Adam ostatecznie zapłacił karę, jednak w jego odczuciu jest to dość niesprawiedliwe traktowanie obywateli przez przepisy. Błędnie wyszedł on z założenia, że jeden dzień zmieni niewiele, a tymczasem stał się granica nie do przeskoczenia.

Jak zatem uniknąć kary? Należy w terminie złożyć wniosek, nawet jeśli będzie on niekompletny. Wezwanie do jego uzupełnienia wydłuży czas na rejestrację. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie do tego czasu uzyskać ważnego przeglądu pojazdu, można wystąpić o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania możliwości uzupełnienia braków formalnych. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czas na wydłużenie procesu przerejestrowania pojazdu jest dłuższy.

