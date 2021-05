Sprawa zabójstwa Zyty Michalskiej sprzed 27 lat. Sąd wysłuchał mów końcowych. - To był nieszczęśliwy wypadek - twierdzi obrońca Waldemara B.

Nieoczekiwany przełom w tej sprawie nastąpił w poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku. Wtedy to policja zatrzymała podejrzanego o morderstwo Zyty Michalskiej 52-letniego wówczas Waldemara B., który usłyszał w prokuraturze zarzuty zabójstwa oraz usiłowania gwałtu.

We wtorek, 18 maja w Sądzie Okręgowym w Poznaniu miała miejsce kolejna odsłona procesu Waldemara B. Najpierw sąd przesłuchał biegłych lekarzy, którzy 27 lat temu dokonywali oględzin zwłok na miejscu zdarzenia oraz wykonywali sekcję.

- W protokole posekcyjnym odnotowano i szczegółowo opisano bruzdę na szyi, która miała oznaki powstania za życia. Wysnuliśmy wniosek, że siła zaciskająca była dość mocna. Doszło do zadzierzgnięcia narzędziem, które można określić jako pętlę wykonaną z odzieży, w którą ubrana była denatka

Lekarz, który był na miejscu zdarzenia zeznał, że tylko na podstawie wstępnych oględzin stwierdził, że przyczyną zgonu były obrażenia czaszkowo-mózgowe. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań wskazano, że przyczyną zgonu było uduszenie, do którego doszło w wyniku aspiracji ziemi do dróg oddechowych.

- Ta zbrodnia spowodowała spustoszenie w rodzinie ofiary. Jej bliscy nie mogą się z tym pogodzić do dziś

Dowodami na usiłowanie gwałtu mają być: rozerwana odzież Zyty Michalskiej i podciągnięta bielizna. - Gdy kobieta próbowała stawiać opór, to oskarżony zadał jej 5 ciosów ciężkim kamieniem - mówił prokurator.

Po przerwie swoje mowy końcowe wygłosili prokurator, pełnomocnik rodziny Zyty Michalskiej i obrońca oskarżonego. Zdaniem prokuratora i pełnomocnika rodziny zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że oskarżony dopuścił się zabójstwa Zyty Michalskiej i usiłowania gwałtu.

Kwalifikację prawną czynu, jak również stan faktyczny przedstawiony przez prokuratora kwestionuje mecenas Łukasz Kowal, obrońca oskarżonego Waldemara B.. Jego zdaniem oskarżony zdjął spodnie Zycie Michalskiej w celu upozorowania gwałtu, tak by skierować uwagę organów ścigania na przestępcę seksualnego, który grasował wówczas w okolicy.

- Zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, czy oskarżony miał zamiar zabójstwa. Moim zdaniem był to nieszczęśliwy wypadek, a nie umyślne spowodowanie śmierci - mówił obrońca oskarżonego.

Mec. Kowal podkreślił także, że nawet jeśli Waldemar B. usiłował zgwałcić Zytę Michalską, to dobrowolnie odstąpił od tego czynu.

Mec. Kowal w pierwszej kolejności wnosi, by sąd przyjął, że oskarżony nie miał zamiaru zabójstwa, a co najwyżej spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i powołując się na obowiązujący w momencie popełnienia czynu Kodeks Karny z 1969 roku umorzył sprawę ze względu na jej przedawnienie, które nastąpiło w 2009 roku.

Jeśli jednak sąd nie przychyli się do jego wniosku, to wnosi o przyjęcie, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnego (a nie bezpośredniego) pozbawienia życia i zmianę opisu czynu w tym zakresie. W tej sytuacji mec. Kowal domaga się kary w dolnych granicach tego, co przewiduje ustawa.