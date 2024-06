Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 7) w Eurowyborach

Kto może kandydować do Parlamentu Europejskiego?

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. wielkopolskiego okręg nr 7

Liczba posłów ustalana jest przed każdymi wyborami. Parlament Europejski obecnie liczy 705 członków, zaś w kadencji 2024-2029 będzie liczył 720. Żaden z krajów UE nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów. Ogółem ich liczba nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Liczba posłów wybieranych z danego państwa członkowskiego jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek.

Zgodnie z kodeksem wyborczym komitet wyborczy w każdym okręgu ma możliwość zgłoszenia tylko jednej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalnie liczba kandydatów na liście wynosi 5, zaś maksymalnie 10. Kandydat na posła może być zgłoszony w jednym okręgu i tylko z jednej listy.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.