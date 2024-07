Sprawdź najlepsze kawiarnie w Poznaniu! Zobacz na zdjęciach jak wyglądają top kawiarnie od wewnątrz. "Ulubione miejsca kawoszy". [4.07.2024]

Ważniejszy smak czy klimat?

Kawosze podróżują po całym mieście, poszukując miejsca, gdzie kawa smakuje jak niebo, a klimat pozwala przenieść się myślami do paryskich kawiarni. Studenci szukają kawiarni, w której kawa jest mocna i stawia na nogi oraz pobudza do nauki. Młodzież poszukuje lokalu, w którym mocna kawa nie jest najważniejsza, bo liczą się wspomnienia i spotkania ze znajomymi. Seniorzy doceniają natomiast kawiarnie, w których smak kawy jest klasyczny. Ważniejszy jest smak kawy czy klimat miejsca? Odpowiedź jest prosta! Wszystko zależy wyłącznie od ciebie, a w naszej galerii na pewno znajdziesz dokładnie to, czego szukasz.