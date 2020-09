Srebro MP koszykarek Enei AZS na turnieju w Gdańsku. Podopieczne Grzegorza Zielińskiego przegrały tylko jeden mecz i to po heroicznym boju

– Ktoś musiał przegrać, ktoś musiał wygrać. Po dramatycznym boju w finale przegraliśmy różnicą pięciu punktów, ale trudno mieć o to do dziewczyn pretensje. Cały zespół pokazał ogromną wolę walki i udowodnił, że nasza strategia stawiania na szkolenie młodych zawodniczek przynosi wymierne efekty – mówił uradowany Paweł Leszek Klepka, prezes Enei AZS.

– To dziewczyna, która ma „papiery” na grę w dorosłej reprezentacji. Jeśli nabierze jeszcze siły i mocy, to na pewno szybko znajdzie się w notatniku selekcjonera. Mam nadzieję, że już w tym sezonie pomoże nam w Basket Lidze Kobiet – przyznał prezes akademiczek.

Według niego zbliżający się sezon ligowy powinien być przełomowy dla poznańskiego klubu. – Postawiliśmy na wychowanki, wzmocniliśmy zespół zagranicznymi zawodniczkami, więc chyba przystąpimy do rozgrywek pod hasłem „teraz albo nigdy”, bo same sukcesy młodzieży to za mało – zakończył Klepka.

MP koszykarek do lat 18 w Gdańsku

finał: Enea AZS AJP Gorzów – Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 54:49

o 3, miejsce: Energa MG 13 Politechnika Gdańska – GTK Arka Gdynia 73:57

o 5. miejsce: Basket Bydgoszcz – MUKS Poznań 90:73

półfinały: Enea AZS – Energa MG 13 56:50 i Enea AZS AJP – GTK Arka Gdynia 77:44

Do pierwszej piątki turnieju wybrano m.in.: Weronikę Piechowiak i Alicję Rogozińską z Enei AZS Poznań