Stalker prezesa Wielkopolskiego ZPN skazany przez poznański sąd. Paweł Wojtala może liczyć na odwieszenie jako członek zarządu PZPN

- To przekroczenie wszelkich granic. Fragmenty stenogramów z tych nielegalnych nagrań zostały udostępnione w takim zbiorze materiałów, trafiły m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, a nawet za granicę, do FIFA i UEFA. Przecież to samo w sobie brzmi absurdalnie... - opowiadał w rozmowie z Interią Paweł Wojtala.

On też zwrócił uwagę, że w każdym z donosów stalker rozpowszechniał coraz więcej nieprawdziwych informacji. Skala zarzutów i pomówień była tak duża, że można było uznać, że autor listów dochodzi do granic absurdu.

- Oskarżał mnie o współudział w kradzieży samochodu jego matki. O uszkodzenie jego samochodu. O próbę przejechania go, kiedy jechał na rowerze. O próbę pobicia, zresztą wspólnie z moją partnerką. O to, że groziłem mu śmiercią. O to, że ukradłem dokumenty jego spółek z jego domu. Sugerował nawet, że jestem powiązany ze środowiskiem przemytników i przestępstwami VAT-owskimi. W jednym z pism widnieje nawet coś takiego, że popełniłem przeciwko niemu "groźby nieokreślonego przestępstwa, która to groźba wzbudzała w nim obawę spełnienia się" - opowiadał szef Wielkopolskiego ZPN we wspomnianej rozmowie z Interią.