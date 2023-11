Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace wciąż trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy"

- Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy, którzy zbyt optymistycznie na to spojrzeli. Ja mówiłem o końcu roku i jestem przekonany, że do końca roku uda się zrobić całą płytę z oświetleniem i uliczkami dochodzącymi do Starego Rynku - zadeklarował we wtorek Jacek Jaśkowiak.