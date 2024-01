Stoi w Poznaniu od 12 lat, a nadal zadziwia. Słynny "chlebak" nie ma sobie równych! Tak powstawał nowy budynek dworca. Zobacz zdjęcia Katarzyna Kulik-Libuda

Budowa nowego obiektu związana była z organizacją w Poznaniu Euro 2012. Na dobre ruszyła w 2011 roku.

Nowy budynek dworca PKP w Poznaniu, potocznie nazywany "chlebakiem" oddano do użytku tuż przed Euro 2012. W ocenie mieszkańców, turystów i architektów pozostawia on wiele do życzenia. Wielu poznaniaków narzeka na jego niefunkcjonalność i wygląd. W galerii przypominamy, jak wyglądała budowa "chlebaka".