Stomatolog na NFZ Poznań: Zobacz, gdzie iść do dentysty na NFZ w Poznaniu i z czego można skorzystać na NFZ!

Koszty leczenia zębów rosną, dlatego by choć trochę odciążyć budżet warto skorzystać ze świadczeń, które są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ich lista wcale nie jest taka krótka. Sprawdź, co u dentysty możesz zrobić za darmo, oto wybrane świadczenia stomatologiczne na NFZ:

Czy do stomatologa na NFZ potrzebne jest skierowanie?

Do dentysty na NFZ nie jest wymagane skierowanie. Jeśli mamy prawo do świadczeń, wystarczy zadzwonić do wybranej przychodni lub przyjść się zapisać.