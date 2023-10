– Jak na nasze postulaty reaguje pracodawca? Mamy do czynienia z potężnym zderzeniem z murem. Pracodawca twierdzi, że nie ma pieniędzy na podwyżki, że sytuacja Poczty Polskiej jest trudna. Jeśli to prawda, to dlaczego w tym roku kadra menadżerska otrzymała podwyżki w wysokości 1300 złotych, nie wspominając już o kilkudziesięciotysięcznych premiach za wykonanie 60 proc. planu. Jeśli spółka nie ma pieniędzy, to dlaczego dla kadry menadżerskiej są, a dla zwykłych pracowników nie