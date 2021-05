Strażacy z OSP odbiorą 32 wozy ratowniczo - gaśnicze: zagwarantuje to wojewoda. Sprawdź, które jednostki dostaną nowy sprzęt!

Odwołane terminy szczepień na Stadionie Miejskim. Ponad tysiąc osób Modernę przyjmie później

Osoby, które we wtorek, 25 maja miały zostać zaszczepione Moderną na Stadionie Miejskim w Poznaniu, dzień wcześniej otrzymały wiadomość z informacją o zmianie terminu szczepienia - na 31 maja. Co więcej, później okazało się, że osoby, mające termin na 26 maja, także zostaną zaszczepione później. Łącznie to ponad tysiąc osób. Jak tłumaczą organizatorzy punktu szczepień, sytuacja ta nie jest łatwa również dla nich, ponieważ sami z dnia na dzień dowiadują się o braku dostaw szczepionek. Problemy z Moderną tego dnia pojawiły się również w innych miastach w całym kraju.