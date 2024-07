Strażacy z Wielkopolski w pełnym umundurowaniu będą wchodzić na Śnieżkę! Wszystko w szczytnym celu

- Na co dzień razem gasimy pożary, jeździmy do poszkodowanych w wypadkach i jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy pomóc. Naszą misją jest ratowanie życia drugiemu człowiekowi, dlatego idea dawstwa szpiku jest nam tak bliska.Od 2021 roku razem z druhnami i druhami z całej Polski łączymy siły, by promować tę wyjątkową ideę i okazać wsparcie pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Chcemy też uświadomić społeczeństwu, że każdy z nas – w prosty sposób – może pomóc – mówi Druh Sławomir Kowalczyk z OSP Łukowice Brzeskie.