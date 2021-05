Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu wciąga kolejne ulice. W pełni obejmie obie dzielnice w lipcu

Uruchomienie płatnego parkowania wymaga wprowadzenia pełnego oznakowania poziomego – linii wyznaczających miejsca parkingowe – i pionowego – znaków drogowych z literą P i napisem płatny. Do tego musi być postawiony parkomat, a mieszkańcy i kierowcy parkujący na danej ulicy są z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadamiani o wprowadzaniu Strefy. Zarząd Dróg Miejskich zainstalował w pierwszej kolejności wszystkie parkomaty i uruchomił te spośród nich, które stoją na w pełni oznakowanych ulicach.

Teraz zatem pracownicy malujący pasy korzystają z dobrej pogody i codziennie wyłączane są z parkowania ulice Wildy i Łazarza, na których malowane są pasy. Po kilku – kilkunastu dniach te ulice są włączane do grona tych, na których za parkowanie trzeba już płacić. Od 19 kwietnia płatny postój wprowadzono na północnej części Łazarza w granicach ulic Głogowskiej, Wyspiańskiego, Grunwaldzkiej i Matejki, od 4 maja na ulicach Chłapowskiego, Dąbrówki, Zmartwychwstańców, Filareckiej, Langiewicza, Traugutta i Pamiątkowej, od 17 maja w rejonie ul. Matejki, Grunwaldzkiej i Marcelińskiej. W czerwcu parkomaty będą działać na obszarach między ulicami Wildy: Przemysłową, 28 czerwca 1956 r., Hetmańską, Fabryczną i Roboczą, a także Łazarza – między ul. Gąsiorowskich, Graniczną i Kolejową.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że wszystkie ulice będą przygotowane do lipca i wówczas ma być uruchomione płatne parkowanie na całym obszarze Strefy na Łazarzu i na Wildzie.

Identyfikatory dla mieszkańców

Mieszkańcy Łazarza i Wildy mogą nadal kupować identyfikatory parkingowe w promocyjnej cenie 120 złotych na okres 12 miesięcy (10 zł miesięcznie, zamiast standardowych 30 zł). ZDM pracuje nad innym jeszcze rozwiązaniem, które musiałaby zaakceptować Rada Miasta: oto ci co już kupili wcześniej identyfikator, a na ich ulicy nie uruchomiono Strefy po 1 lutego, mogliby kupować identyfikatory na przyszły rok po cenie obniżonej o wartość niewykorzystanych miesięcy. Czyli jeśli kupowali przed 1 lutego, a Strefa w pełni będzie uruchomiona w lipcu, to mają sześć miesięcy nowego roku już opłacone. Jak kupowali identyfikator obowiązujący od marca – to ulga wynosiłaby wartość pięciu miesięcy. Rekompensata liczona byłaby w pełnych miesiącach. Rada będzie omawiała ten projekt na lipcowej sesji.

