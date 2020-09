Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu wejdzie z poślizgiem. Ma obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku. Decyzja należy do radnych

– Zmiana terminu spowodowana jest odwołaniem jednego z uczestników postępowania przetargowego złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie znacznie odroczonym posiedzeniem KIO ze względu na stan epidemii COVID-19 – tłumaczy Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. I dodaje: – Przedłużająca się procedura odwoławcza wpłynęła na termin zakończenia przetargu.

O objęciu strefą od 1 października Wildy i Łazarza radni zdecydowali na majowej sesji, teraz będą musieli rozważyć nowy termin. Przypomnijmy, że za pozostawienie tutaj e samochodu kierowcy zapłacą za pierwszą godzinę 3,50 zł, a drugą – 4,20 zł, a za trzecią 4,90 zł. Na tym obszarze strefa ma obowiązywać od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 18.

Spółka, która wygrała przetarg, będzie miała pół roku na wywiązanie się z umowy. Stąd przesunięcie terminu wdrożenia SPP na Wildzie i Łazarzu na przyszły rok. Koszty tego przedsięwzięcia szacuje się na ok. 20,5 mln zł. – O harmonogramie prac związanych z wdrażaniem nowej organizacji ruchu i montażem parkometrów będziemy informować szczegółowo mieszkańców po jego uzgodnieniu z wykonawcą – zapewnia Kaniewska.

Na przesunięciu terminu uruchomienia SPP we wspomnianych dzielnicach skorzystają finansowo ich mieszkańcy (choć nadal będą borykać się z problemami, związanymi ze znalezieniem wolnego miejsca postojowego). W jaki sposób? Zmieni się bowiem również termin obowiązywania preferencyjnej stawki za identyfikator mieszkańca, który zostanie wydłużony do 31 sierpnia 2021 r. (zamiast do 31 marca 2021 r.). Kupując taki identyfikator od razu na 12 miesięcy, mieszkaniec zapłaci 10 zł za miesiąc.

Radni uchwalając w marcu tego roku podwyżki opłat za parkowanie w strefie podnieśli też wysokość abonamentu miesięcznego (na pierwsze auto) z 10 zł do 30 zł.

