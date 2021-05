Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu. Prace na Wildzie mogą się opóźnić z powodu zapowiadanego deszczu

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował na ten dzień malowanie pasów na jezdni i stawianie znaków drogowych na ul. Wybickiego i na ul. Kilińskiego. Ze względu na pogodę prace na ul. Wybickiego mogą jednak nie odbyć się w tym terminie.

Zakończono za to prace na jedenastu innych wildeckich ulicach - Spychalskiego (od Przemysłowej do Roboczej), Bergera, Czarnieckiego, Sikorskiego, Roboczej, Kilińskiego, Wybickiego, Prądzyńskiego, Umińskiego, Kosińskiego, 28 Czerwca 1956 r. (od Krzyżowej do Hetmańskiej), na których od 7 czerwca będzie wprowadzone płatne parkowanie.

Strefa na Łazarzu

Gdy pogoda umożliwi przeprowadzenie prac na ul. Wybickiego i Kilińskiego, ekipy drogowe przeniosą się na Łazarz, na obszar zlokalizowany pomiędzy ulicami Gąsiorowskich i Graniczną. Tam będą malować linie i stawiać znaki o płatnym parkowaniu.

