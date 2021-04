Studenci Politechniki Poznańskiej najlepsi w polskim maratonie programowania - BEST Hacking League

BEST Hacking League - co to takiego?

BEST Hacking League jest największym hackathonem na Politechnice Warszawskiej, a powstał z myślą o studentach, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie programowania. Hackathon postawił przed uczestnikami rozwiązanie problemu związanego z motywem konkursowym w jednej z trzech kategorii:

Software - stworzenie innowacyjnej aplikacji

Hardware - zbudowanie i zaprogramowanie prototypu urządzenia

Artificial Intelligence - optymalizacja za pomocą samouczących się modeli

