Studniówka 2023. Tak bawili się maturzyści z XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Co to był za bal [ZDJĘCIA]

Studniówka XV LO w Poznaniu. Tak się bawili maturzyści

To był wspaniały bal i zabawa do białego rana. Przyszli maturzyści z XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu spotkali się na sali bankietowej "Dom Żołnierza", by wspólnie odtańczyć poloneza i odetchnąć od nauki przed zbliżającymi się egzaminami. Panie olśniewały pięknymi kreacjami, panowie brylowali w garniturach. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się licealiści: