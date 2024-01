Uczniowie Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu zorganizowali swoją studniówkę w hotelu Andersia. W sobotę, 27 stycznia o godz. 19 rozpoczęła się wielogodzinna zabawa. Tegoroczni maturzyści przygotowywali się do niej wiele tygodni - wybierając stroje, fryzury i dekoracje. Efekty tych przygotowań możecie zobaczyć na naszych zdjęciach.

Sezon studniówkowy trwa!

Choć zgodnie z nazwą studniówka powinna odbyć się na sto dni przed egzaminem maturalnym, szkoły rozpoczynają zabawy, ze względu na dostępność lokali, już na początku stycznia i kończą je jeszcze w lutym. Data balu przedmaturalnego nie jest tak istotna, jak dobra zabawa. Studniówka to idealna okazja do zacieśnienia więzi klasowych i z nauczycielami, zanim na zawsze opuścimy mury szkoły.

Choć charakter imprezy zmieniał się na przestrzeni lat, z formalnego na nieco mniej formalny, to pewne zwyczaje pozostały aż do dziś. Uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz z zaproszonymi przez nich nauczycielami rozpoczynają każdą zabawę tradycyjnym polonezem. Dalej wychowawcy otrzymują od uczniów kwiaty i podziękowania, a następnie trwa zabawa do późnych godzin nocnych.

