To był wspaniały bal. Przyszli maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO przy ul. Świerkowej 8 w Poznaniu spotkali się w piątek w sali bankietowej Pałacu Jaśminowego w Batorowie, by odetchnąć od nauki przed zbliżającymi się egzaminami.

Studniówkowe przesądy

Studniówka to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale też "przygotowania się" do matury. Przez lata uczestnicy studniówek wymyślili wiele przesądów, które mają pomóc w uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są najróżniejsze sekretne sposoby. Jeden z nich łączy maturzystów z Poznania i Krakowa, ponieważ nad ich egzaminacyjnym szczęściem czuwa… Adam Mickiewicz. Jakie zadanie postawili przed wieszczem maturzyści? Przeczytajcie sami: