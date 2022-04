"Subotnik" w Poznaniu. Ukraińcy znowu posprzątają miasto. Gdzie tym razem?. To podziękowanie Polakom za pomoc

"Subotnik" w Poznaniu: Park Cytadela

„Subotnik” to inicjatywa odwołująca się do czynu społecznego znanego z ZSRR. Organizowano wydarzenia, które odbywały się najczęściej w sobotę. Były to nieodpłatne prace wykonywane dla dobra ogółu. Grupa ok. 80 osób z Ukrainy posprząta w sobotę, 23 kwietnia Cytadelę.