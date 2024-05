Supermarket znika z ul. Głogowskiej w Poznaniu. To efekt strat finansowych, jakie odnotowała cała sieć. Co powstanie w jego miejscu? Szymon Paź

4 z 40 sklepów francuskiej sieci, która działa w Polsce od 1995 r., zostaną zamknięte w 2024 r. Na pierwszy ogień poszły te w Kędzierzynie-Koźlu i Malborku, teraz z mapy znikną dwa sklepy w Wielkopolsce - w Poznaniu i w Koninie. Google Strret View

Kolejna zmiana w Górczyńskim Centrum Handlowym? Tylko do 7 lipca działać będzie tam supermarket E.Leclerc. Sieć zdecydowała o zamknięciu czterech sklepów w całej Polsce, to wynik strat, jakie poniosła w 2023 r. Wśród nich znalazł się ten na Łazarzu, jedyny sklep tej sieci w Poznaniu. Co dalej?