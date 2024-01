Surowsza kara dla Jędrzeja O. za śmiertelny wypadek w Ryżynie. "Nadmierna prędkość była przyczyną tego wypadku"

Jędrzej O. spowodował wypadek w Ryżynie. Zginęły dwie osoby

Po zdarzeniu kierowca został objęty dozorem policyjnym. Do aresztu trafił dopiero w lutym 2022 roku na wniosek prokuratora, kiedy okazało się, że Jędrzej O. notorycznie wsiadał za kierownicę mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tak było np. 6 września 2021 roku. Wówczas jechał w terenie zabudowanym z prędkością 118 km/h i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W końcu, po policyjnym pościgu, kiedy wjechał w pole, trafił w ręce policji. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale prowadził samochód mimo zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Do wypadku doszło 21 lipca 2019 roku w Ryżynie. Na łuku samochód, którym podróżowała czwórka młodych osób, wypadł z drogi, dachował, po czym stanął w płomieniach. Na miejscu zginęła Wioletta i Michał. Trzecia z pasażerek Kinga, jak i 20-letni wówczas kierowca Jędrzej O. trafili do szpitala.

Uzasadniając wyrok sędzia wskazał, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na precyzyjne ustalenie, z jaką prędkością jechał kierowca chwilę przed wypadkiem, choć wiadomo, że była to prędkość nadmierna, która nie pozwoliła mu na panowanie nad pojazdem. Drugą niewyjaśnioną kwestią było to, czy kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Sąd ocenił, że zeznania świadków w tym zakresie są rozbieżne, a badania krwi nie potwierdziły zawartości alkoholu we krwi sprawcy.

Jędrzej O. został oskarżony o spowodowanie wypadku. Od początku procesu nie przyznawał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Dopiero na koniec postępowania przed Sądem Rejonowym w Szamotułach przyznał się do stawianego mu zarzutu i przeprosił rodziny zmarłych.

Tragiczny wypadek w Ryżynie. Sprawca przyznał się do winy i przeprosił rodziny

Jędrzej O. prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku w Ryżynie

Uzasadniając wyrok sędzia Maciejewska-Papież podkreśliła, że opinie biegłych, co do prędkości, z jaką poruszał się kierowca, nie rozstrzygają tej kwestii w sposób jednoznaczny.

We wtorek, 27 stycznia Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił opis czynu zarzucanego oskarżonemu, przyjmując, że umyślnie naruszył on zasady ruchu drogowego właśnie poprzez wskazane przekroczenie prędkości. Tym samym sąd wymierzył Jędrzejowi O. surowszą karę - 7 lat więzienia oraz orzekł wobec niego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Ustalono jednak, że tuż przed wypadkiem Jędrzej O. przekroczył prędkość, jadąc 130 km/h. Stało się to podstawą do zmiany wyroku.

- Jednoznacznie tę kwestię rozstrzyga opinia zakładu medycyny sądowej, która wskazuje, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż oskarżony prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości

Sąd drugiej instancji próbował wyjaśnić, czy kierowca był pod wpływem alkoholu. Nowa opinia biegłego nie dała jednak odpowiedzi na to pytanie.

- Zeznania pani pokrzywdzonej mają znaczenie o tyle, że konsekwentnie wskazywała na to, że oskarżony jechał z dużą prędkością i że tuż przed samym zdarzeniem dwukrotnie zwracano oskarżonemu uwagę, aby zwolnił

Sędzia odniosła się do zeznań pasażerki, która przeżyła wypadek.

- Jeżeli chodzi o ustalenie prędkości, niewątpliwie najbardziej miarodajną jest opinia biegłego. Natomiast nie jest to jedyny dowód, na podstawie którego sąd może czynić w tej sprawie ustalenia. Prędkość tę można ocenić na podstawie innych dowodów, jeżeli te dowody składają się na pewną spójną i logiczność całość

- Świadek wskazał jednoznacznie, że uzyskał od oskarżonego informacje co do tego, z jaką prędkością oskarżony się poruszał. Jednoznacznie świadek wskazał wówczas, że oskarżony miał potwierdzić, że przed samym zdarzeniem jechał z prędkością 130 km/h

- Z całą pewnością była to nadmierna prędkość i z całą pewnością ta nadmierna prędkość była przyczyną tego wypadku

Jak zauważył sędzia, oba elementy - fragment opinii biegłego i zeznania świadka K. - tworzą spójną całość i dają podstawę do ustalenia, że oskarżony prowadził pojazd z prędkością 130 km/h.

I dodała: - Zeznania świadka K. znajdują wsparcie w treści opinii ostatniego biegłego, a opinia ta w żadnym aspekcie nie była podważana przez żadną ze stron. Wprawdzie biegły ten nie wskazał w swoich wnioskach, z jaką prędkością miał poruszać się samochód oskarżonego. Jednakże należy wskazać na jeden z wariantów podanych przez biegłego, który mówi, że prędkość samochodu bezpośrednio przed wypadkiem mogła być zbliżona do 130,2 km/h.

- Należy jednak podkreślić, że do momentu osadzenia w tymczasowym areszcie, postawa oskarżonego wskazywała na wysoce lekceważący stosunek do porządku prawnego. Oskarżony lekceważył przepisy ruchu drogowego , prowadząc do popełniania wykroczeń. Przestępstwo, które jest przedmiotem tego postępowania, nie było jedynym przestępstwem, którego dopuścił się oskarżony

- Nawet jeżeli oprzeć się na aktualnej karcie karnej, która wskazuje na zatarcie dwóch innych wyroków skazujących, to nie sposób nie przyjąć, że wskazane w tamtych wyrokach zdarzeniach też miały miejsce. I należy podkreślić czyn z września 2021 roku, kiedy to oskarżony kierował samochodem, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej, co też było istotnym naruszeniem prawa

- powiedziała sędzia.

I dodała: - Prawdą jest, że za te wszystkie stwierdzone naruszenia porządku prawnego oskarżony poniósł odpowiedzialność. Jednakże okoliczności te nie pozostają bez wpływu na wymiar kary w niniejszym postępowaniu. Wskazują one na pewną postawę oskarżonego wobec porządku prawnego i to, w jaki sposób podchodzi do respektowania ustalonych norm prawnych.

Sędzia podkreśliła, że ten tragiczny wypadek, do którego doprowadził Jędrzej O., nie skutkował jakąkolwiek refleksją u oskarżonego, lecz tym, że po raz kolejny był na bakier z porządkiem prawnym.